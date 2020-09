Los taxistas le dicen No a UBER/ Carrizo “La app UBER en Salta es una trampa, le decimos a los taxistas que no la bajen”

En contacto con Andrea Lazarte, Alfredo Carrizo, Secretario General del Sindicato de Peones de Taxis de Salta comentó su descontento con la llegada de Uber a la provincia. ”Los taxistas le dicen no al Uber”, agregó.

”Tuvimos una reunión vía zoom con el titular de la AMT en donde le hicimos llegar nuestro reclamo. Uber llego dejando un tendal de precarizados”. En este sentido indicó que llegaron a un acuerdo, ”queremos que el gobierno y la AMT salgan a los medios de prensa a decir que no avalan a Uber en Salta. También decirles a los compañeros que no bajen está aplicación, es una trampa porque el titular se expande, se hace un descontrol y después a la aplicación la va a bajar cualquiera. Vamos a seguir diciendo que no, NO a Uber, insistió.

Por otra parte habló sobre recaudación y comentó que están mal. ”Nosotros normalmente tenemos 40, 50% en turismo y en estos momentos no lo tenemos. Creo que hace falta un cambio, un re-ordenamiento. Los taxistas andamos 20 horas por días y la ciudad esta hecha un caos”, finalizó.