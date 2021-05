Los vacunados también contagian/ Biella “El 99% pasa a ser asintomático y contagian”

Pasó el Doctor Bernardo Biella por “Lazarte’n por el Mango” para despejar dudas sobre la vacuna contra el COVID-19. “Desde que yo me pongo la vacuna, demoro entre 14 y 21 días en tener defensas como para poder retener la enfermedad” aclaró. De la misma manera dijo que estar vacunado no significa “no contagiarse” sino que, al tener la enfermedad, se agarra un cuadro gripal suave y a través de ello también pueden contagiar al igual que los no vacunados. “Las personas vacunadas deben cuidarse más que los no vacunados en los primeros 14 días porque las defensas bajan un poco ya que fabrican anticuerpos para el coronavirus” afirmó.

Por otro lado, Bernardo Biella, dejó en claro que de cada 100 personas vacunadas, 99 pasan a ser asintomáticos: “tienen que cuidarse mucho”. A su vez, cuestionó el relajamiento de las personas ante el no uso del barbijo, las reuniones sociales. “Es una época muy complicado y necesitamos seguirnos cuidando hasta que lleguemos a la inmunidad de rebaño” dijo y para ello necesitamos 60 millones de dosis para llegar a tal punto. “Si seguimos comprando como ahora, la inmunidad de rebaño va a llegar en 600 días, casi dos años”.

Con respecto a los casos positivos en las escuelas secundarias, manifestó que los chicos de escuela primaria cumplen mucho más los protocolos que los chicos mayores a 17 años.