Luciano Cazalbon: “Cantar con Rodrigo Tapari fue un sueño, fue Dios”

Abro la puerta de la radio, me mira y me dice que está invitado a cantar. Desde que llegó puedo notar su humildad y su buen andar. Ya sé que no es correcto que quien escribe hable en primera persona, pero sus ojos que son los mismos que el de un soñador nato me impiden cumplir esta regla primordial. Entonces, pasa al estudio con su guitarra como escudo e inicia la parla.

Como ya dije antes Luciano Cazalbon es un artista nato. Canta desde los 10 años y hasta ese entonces lo tomó como un juego o un hobbie. Pero de más grande se dio cuenta que quería vivir de eso, empezó a estudiar y se propuso a que la música sea su vida.

Un día como cualquier otro Luciano cumplía su horario de trabajo en Pedidos Ya, dejó de trabajar un momento y cantó una canción en la Plaza 9 de Julio con unos amigos. Cuando volvió a su casa una gran cantidad de etiquetas en videos y solicitudes de amistad lo ataco en sus redes sociales. A partir de ese momento su vida dio un giro de 360°. “Se abrieron muchas puertas, muchas tocadas y proyecto laborales”, contó Luciano. Este video se viralizó tanto que Luciano llegó a cantar con Rodrigo Tapari cuando este visitó Salta.

“Lo de Rodrigo Tapari fue todo un engaño”, contó. Resulta que Luciano estaba trabajando y le faltaban horas para cumplir su horario, cuando solicitaron la entrega de una pizza a lado del Teatro Provincial, cuando llegó no había quien lo reciba. Entonces recibió un llamado de un productor que lo invitó a entrar al teatro y le dijo que había posibilidades de que conozca con Rodrigo Tapari. “Dejé la bicicleta por algún lugar y me fui con la mochila, cuando llego me dicen que voy a cantar con él”, contó.

Según cuenta Luciano ese momento fue único o mágico. “Fue un sueño, fue Dios”, explicó. También contó que le pareció una persona increíble: “Me dio el micrófono y me dijo canta pibe”.

Después de vivir su experiencia mediante sus palabras y escuchar su buena música, llegamos al final. Agradecido y con los ojos llenos de lágrimas por la emoción, alzó su guitarra y emprendió la vuelta al trabajo.

Mira la entrevista entera acá:

https://fb.watch/4kTA5IkETF/