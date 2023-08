Luis Miguel bajó del escenario y tuvo un gesto inolvidable con Mirtha Legrand

Luis Miguel volvió a la Argentina y ya realizó ocho de los diez conciertos que tenía pautados en el Arena de Buenos Aires. Nadie quiso perderse la vuelta al país del ‘Sol de México’ y muchas celebridades dijeron presente en los recitales. Durante el show de este martes, el cantante protagonizó un momento inolvidable junto a Mirtha Legrand y los fans grabaron el momento.

La diva que contó sus sensaciones sobre el saludo con el cantante mexicano. “Fantástico, maravilloso, un show espectacular, dos horas y media cantando sin parar”, dijo. Además, comentó que no había hablado con él antes del show y hacía muchos años que no lo veía. “Yo me estaba yendo y me dicen ‘No Mirtha, vuelva que bajó del escenario’”, agregó acerca de la situación que vivió en el estadio.

“Me dio una rosa blanca, me dio tres besos y le dije ‘sos un genio’, porque tiene una voz fantástica”. También habló sobre el estadio donde Luismi decidió hacer sus funciones: “Es algo extraordinario, es fabuloso… están los mariachi también, la gente sabe todas las canciones, es algo impresionante porque el público también es un show, también hay que verlo… muchas chicas jovencitas, un público muy joven me parece”, agregó.

Al ser consultada sobre cómo se comportaba en este tipo de eventos, respondió: “Algunas canciones las conozco… estaba con Nacho, Juana, Ámbar, mi nieta…”. Cuando le preguntaron si le había pedido que fuera a uno de sus almuerzos, contestó: “No, no era el momento, había mucha gente, hay que estar con los pies en la tierra, atento a todo”. De todas maneras, confirmó que si bien volverá a la televisión, todavía no tenía una fecha estipulada.

La ‘Chiqui’ confesó a los conductores qué fue lo que le dijo Luis Miguel cuando le dio la rosa: “Muchas gracias por haber venido”. Aprovechó también para hablar sobre el aspecto físico del mexicano, que fue muy criticado durante sus primeros shows en la Argentina: “Lo vi igual que siempre, espléndido, joven, más flaco y muy bien de figura, todo bueno, unos gemelos preciosos”.

Mirtha admitió que fue invitada por el staff del cantante y cuando el público vio el encuentro entre ambos, comenzó a cantarle “Olé, olé, olé, olé, Mirtha, Mirtha”.