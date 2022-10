Mañana circularán normalmente los colectivos en Salta

Paro de colectivos, no hubo acuerdo entre la UTA y los empresarios. El paro está planteado para mañana martes 25, miércoles y jueves. Marcelo Ferrari, presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) explicó que ellos continúan haciendo gestiones en el gobierno para tratar de destrabar este conflicto que ya lleva un par de días.

“Estamos esperado respuestas y ojalá que no se de la medida de fuerza. Ojalá sea buena información que permita destrabar este conflicto y si no continuaremos trabajando en otra alternativa que permita que los salteños no tengamos paro», dijo.

Asimismo, Ferrari explicó que la UTA local está encuadrada dentro de la conducción nacional que conduce Alberto Fernández. “Las medidas vienen impuestas desde allá, si bien a nivel local hay un buen diálogo; en este caso la medida es dispuesta del orden nacional”.

La posibilidad de llegar a una resolución desde el punto de vista local es un poco más compleja detalló el presidente de la AMT. “Nosotros estamos trabajando para eso, para tratar de solucionarlo en lo inmediato y para tratar que se hacen las asimetrías en el interior de la argentina”, afirmó.