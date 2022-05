Mañana se sabrá si el cantante de los Lirios Colombianos irá a prisión o no

Luego de años de silencio, la víctima de Cristian Daniel Eduardo Rodríguez, el vocalista de la reconocida banda salteña «Los lirios Colombianos», pudo denunciarlo por abuso sexual con acceso carnal cuando ella tenía entre 8 y 9 años.

De esta manera, la víctima, Johana, señaló a Agenda/Salta que mañana mañana se sabrá el resultado del juicio. «Me dio esperanzas de que va a haber justicia porque gracias a las pericias psicológicas me dieron lugar a un juicio, si no hubiera sido por eso mi caso hubiera quedado en la nada».

El hecho ocurrió cuando ella era muy pequeña y no sabia lo que era un abuso. «Me olvidé y mi mente lo bloqueó, después cuando fui creciendo eran como sueños y lo fui armando y cuando uno crece se da cuenta de lo que había pasado. Luego tuve miedo de denunciar, hasta que en 2020 me decidí».

Asimismo, Johana explicó que en ese momento tenía la relación padre e hija, era su padrastro. «Cuando se entera que lo denuncié quería arreglar con plata, 200 mil pesos todo esto, su madre e incluso mi propio hermano, hijo de él, la cual siempre rechazó. Siempre está el mismo monto, hasta antes del juicio no me dijeron el monto, pero me ofrecieron también, querían un juicio abreviado».

El fiscal le explico como son las cosas, la dejó decidir y como rechazó ese juicio abreviado, fueron a un juicio común. «Yo denuncié pensando que podía cerrar esto, pero pasar por tanto estres; no siento que termine voy a tener que trabajarlo siempre, sea cual sea el resultado voy a necesitar ayuda para vivir con esta experiencia».