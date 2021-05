Manteros/ Carol Ramos “Venden hasta 10 mil pesos por día, deberían pagar un alquiler como nosotros”

En contacto con Andrea Lazarte, Carol Ramos Presidenta de la Cámara de comercios Unidos de Salta, comentó sobre la situación que viven los comerciantes en su trabajo a causa de los comerciantes ilegales.

”Los lugares de tránsitos no pueden ser ocupados. No se trata de pagar un canon ni un impuesto. Se supone que está todo calculado para que la gente circulen por todo el centro, por otro lado un comerciante no solo paga un canon si no que son más gastos. Alquilar un local, luz, gas y todos los impuestos. Los manteros venden hasta 10 mil pesos por día, deberían pagar un alquiler como nosotros”, agregó.

En este sentido indicó hay muchos comerciantes ilegales en Salta y que desde la Cámara de comercios Unidos por Salta pueden ofrecerles capacitaciones laborales para aprender a trabajar en distintos comercios. ”En los negocios no hay gente capacitada, falta mucha gente que realmente entienda lo que es trabajar en un comercio. Somos el 80% del empleo de toda la Argentina y de los aportes de los recursos económicos”, explicó.

En relación a los manteros y comerciantes ilegales informó que, ”hay gente, que son distribuidores, le dan a los manteros las cosas para trabajar y directamente salen a vender. Le dan un trabajo esclavo. Le deben dar una comisión a la gente que vende. Esto no pasa con un comerciante legal, a un trabajador legal le exigen hasta ropa de trabajo”.

”Todavía estamos trabajando al 20% y luchando por todas las injusticias que están hace años por otros gobiernos e intendencias anteriores. Nosotros también tenemos la culpa por no sostener como corresponde. Nosotros hablamos con intendencia para que cumplan con las ordenanzas y hace 5 días están tomando medidas fuertes”, manifestó. En este sentido indicó que piden ser parte del COE porque consideran que son una parte muy afectada. Comentó que se encuentran a la espera de respuestas ante esta propuesta. ”Lo primero que voy a hacer es escuchar. Lo principal es ir a la periferia, no puede seguir existiendo lo clandestino mientras hay pandemia”, agregó.