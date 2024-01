Manzur habló de las medidas de Milei y de la UCR

ENTREVISTA AL DIRIGENTE RADICAL CARLOS MANZUR (AUDIO)

El licenciado Carlos Manzur -presidente de la UCR Orán y Secretario Parlamentario del Concejo Deliberante de la ciudad norteña- habló hoy en Cadena Maxima.

Manzur fue consultado sobre cómo ve la política nacional en estos primeros 24 días de gobierno. «El sacrificio (del que habla el gobierno) es para la gente. Antes decían ‘la casta tiene miedo’ y ahora se puede decir que ‘la casta tiene empleo’ porque resulta que ‘la casta’ terminamos siendo los ciudadanos de a pié», señaló el dirigente radical.

«Hay que poder pagar 1.000 pesos el litro de nafta cuando eso repercute en el aumento del valor de absolutamente todo», sostuvo Manzur.

«Hay disparadas de precios que no te explicás qué pasó entre un día y otro». «Hay un gran desconcierto».

«Esta cosa de ‘Viva la Libertad Carajo’ me parece que está haciendo un efecto rebote y estamos terminando siendo todos esclavos, más que todos libres», dijo el dirigente.

«Empieza a generase un efecto rebote que va a terminar en que la ciudadanía no va a llegar a poder aguantar todo esto que se viene hasta que ‘hipotéticamente’ en algún momento se vean los frutos. Me parece que es demasiado el sacrificio y no creo que estemos en condiciones de aguantarlo», reflexionó Manzur.

También habló de la realidad de su partido, la Unión Cívica Radical. En durísimos términos habló de la necesidad de que se plantee un rol para no caer en las tramas políticas del gobierno provincial que hoy no tiene oposición.

A la vez habló del periodo electoral del radicalismo y de su intención de presentarse para presidirlo a nivel provincial.

