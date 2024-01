Manzur habló sobre las medidas anunciadas por el intendente de Orán

ENTREVISTA A CARLOS MANZUR (AUDIO)

El dirigente radical explicó en una completa entrevista la situación de Orán y analizó los anuncios del intendente Baltasar Lara Gros. En durísimos términos, Manzur desmenuzó la realidad que vive la comunidad norteña.

El Presidente de la UCR Orán y Secretario Parlamentario del Concejo Deliberante, Carlos Manzur, habló en Cadena Máxima sobre las medidas y los despidos anunciados por el intendente de San Román de la Nueva Orán, Baltasar Lara Gros, quien además durante una conferencia de prensa realizó fuertes críticas a la gestión anterior de Pablo González.

“Lara Gros se muestra sorprendido por el estado en el que encuentra la municipalidad pero el único sorprendido debe ser él porque toda la ciudadanía en Orán sabía con lo que se iba a encontrar el intendente”, expresó Manzur en Máxima Mañana.

El dirigente radical dijo a su vez: “lo que a mí me motiva preocupación es que haya optado por anunciar despidos pero no haya anunciado ninguna acción penal para contra la administración que se fue, porque este nivel de deuda que él dice que dejan -y que el padre de Baltasar también dejó cuando se fue, el exintendente Marcelo Lara- más el embargado de uno de los edificios municipales por deuda, el estado de general que le impide hasta hacer la recolección de residuos con medios propios, el alumbrado público destruido”, todo ello ameritaría formalizar una denuncia penal contra Gonzalez según señaló Carlos Manzur.

Baltazar Lara Gros habló este martes sobre la situación financiera de la Municipalidad de Orán, la cual recibió con una deuda de $1.000 millones de pesos de la gestión saliente de Pablo González; según especificó el actual intendente. Manzur aseguró que, pese a sus dichos, el actual intendente de Orán no inició ninguna acción de investigación para con la gestión que se fue. “A mí me sorprende porque dentro de la administración de Pablo González, casi la mitad del gabinete era de funcionarios de la anterior gestión de Marcelo Lara Gros. Y lo más sorprendente es que hoy, más de la mitad del gabinete de Baltasar Lara Gro está conformada por concejales que terminaron su mandato el 10 de diciembre y que podrían haber investigado los desmanejos de Gonzáles; sin embargo no lo hicieron”.

“¿Qué deja entrever esto? Y la posibilidad de un acuerdo político entre el intendente saliente y el entrante, de manera de tirar denuncias mediáticas pero a la hora de los bifes acá no hay responsables”, manifestó Manzur.

El Secretario Parlamentario del Concejo Deliberante habló además sobre la privatización de los servicios, entre ellos el alumbrado público.

Por otro lado, aseguró que el municipio de Orán tiene muchas necesidades que el actual intendente deberá resolver de inmediato tal como la recolección de basura, la desnutrición, la pobreza, la salud pública, el estado de las escuelas, entre otros.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLET A CARLOS MANZUR: