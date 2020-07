Mario Moreno: “Si sos buena persona, así caigas en bancarrota te van a apoyar”

Hoy se sentó frente al micrófono, pero fue diferente, no fue para hablar de política, ni de los avatares de la provincia, fue para descubrir al hombre, al padre, hermano y amigo. Recordó su infancia, lo inseparable que fueron siempre con su hermano Daniel “Mi barrio era el libertador General San Martín, al frente del club San Martín, el 17 de Agosto se hacia un desfile por el aniversario del barrio en el día del fallecimiento de San Martín”. Con mi hermano hacíamos todo junto, en segundo grado nos separaron de grado, por que las maestras decían que era mejor que no estemos en el mismo grado, eramos inseparables, somo inseparables. Yo tengo una mancha de nacimiento, algunos mellizos tienen problemas de identidad, eso a nosotros no nos paso.Siempre nos pasaron las cosas mas o menos igual”.

Mario tiene muy presente el recuerdo de su papá y de su mamá que ya no los tiene a su lado “Mi padre no era compañero, era cortante y firme, él estuvo en la guerra civil española se vino a los 28 años y a los 33 se casó, mi mamá es de Perico. Me quedaron cosas pendientes con mi mamá, una vez fuimos de vacaciones a Perico con mi mamá y mi hermano, eso fue algo inolvidable. Me encanta el olor a palo santo me trae recuerdos de mi casa”.

En el final de la entrevista, cuando le preguntaron quien era sostuvo que no seria objetivo decir quien era “A mis hijos siempre les dije que tienen que ser buenas personas, que nadie diga nada de la familia Moreno. Si sos buena persona, así caigas en bancarrota tu gente va a apoyarte y te va a dar una solución, trato de ser una buena persona. Mi deseo es que se vaya el coronavirus, soy un agradecido de la vida, siempre fui feliz, hubo un momento que no, pero siempre hay que seguir y luchar para salir adelante, nada viene de arriba. Siempre fui muy confiado de la gente y me fue bien”.