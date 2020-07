Mario Teruel: “El dolor bien administrado te hace crecer, y la alegría mal administrada te tira para abajo”

El nochero más bohemio, el del semblante y andar tranquilo llegó dispuesto a ser entrevistado en “Momento único, autentico, irrepetible”. Personalmente se siente fuerte su aura de artista, de amante de la música y creador de letras. Ataviado con campera verde y morral cruzado, Mario Teruel, este músico de hablar coloquial que no denota aires de fama, se entusiasma con la entrevista, y se dispone complaciente al interrogatorio.

Recuerda sus años de infancia, siempre junto a su hermano,”Con kike cantamos desde chico, eramos una dupla, nosotros jugábamos con tierra, mi mami se enojaba, llegábamos todos mugrientos de la calle. Yo comencé tocando el bombo, la guitarra entra en mi vida a los 12 años, hasta ese entonces hacíamos un duo con el Kike, él tocaba el charango y yo el bombo”.

“Nosotros armamos un cuarteto para cantar, como quien sacarse el indio que teníamos adentro y después empezaron a pasar las cosas” recordando los años donde empiezan a cantar Los Nocheros.

La compañera de Mario, compositora de varios de sus éxitos, estuvo junto a él desde sus años de juventud ” A la Moro la conocí cuando ella me dijo ‘vos me podes enseñar a tocar una canción y a partir de ahí empezamos a andar por la vida, hemos hecho canciones, hijos, muchas cosas”.

“Yo digo que yo no elegí la música, la música me eligió a mi. Antes cuando era joven me acostaba pensando en una canción y a las 4 o 5 de la mañana me despertaba y me ponía a grabar, hacía un fueguito. Hoy a las 5 de la mañana me llega a venir una melodía, y no me levanto o me pongo a renegar porque me desperté por una melodía, ha cambiado todo”.

Sobre el grupo que lo llegó a la fama sostuvo “hoy siento que desde el primer momento logramos el sonido de Los Nocheros, cuando comenzamos a cantar ya había un color que se amalgamaba”.

Conocé más anécdotas e historias del nochero Mario Teruel…