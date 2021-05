MARTÍN GRANDE: ACLARÓ QUE CASTILLO Y SURIANI SE FUERON SOLOS DEL PRO. HABLÓ TAMBIÉN DE LA UCR

En comunicación con Andrea Lazarte, Martin Grande – Diputado Nacional habló de cara al armado de las listas teniendo en cuenta las elecciones nacionales y provinciales.

”Yo creo que tenemos que esperar a ver cómo se desarrollan los hechos sin tirar fuego. La UCR decidió lo que tenía que hacer en su convención, en la postura y salió triunfadora. Tengo fé en que van a cumplir con los mandatos de la convención por más que lo que se oponen, entiendo que es Chato Correa, no quieran conformar el frente. Veremos lo que pasa, pero no va haber mayores novedades respecto”, declaró.

En cuanto a los dichos sobre la mala imagen que tiene AHORA PATRIA sostuvo que no importa las declaraciones que circulen en este momento, ”suele ser así. No va a pasar de ahí y vamos a conformar junto para el cambio. Si no fuera así será una cuestión de los radicales y nosotros estamos haciendo esto de buena fé y estamos trabajando transparentemente. Mantuvimos conversación con Miguel Nanni y con todos los integrantes de UCR durante mucho tiempo para congeniar ideas. Las cosas están dadas para que esto funcione”.

En este sentido comentó que él cree que Juntos por el Cambio va a ser una realidad hoy o mañana a más tardar. ”Creo que los radicales se van a encolumnar en una fórmula ganadora, que es la fórmula nacional. La UCR, el PRO, AHORA PATRIA y coalición cívica junta. No es lo mismo competir separados, que competir juntos”, indicó.

El diputado aclaró que Castillo y Suriani no están en el PRO desde 2019. Indicó que ambos candidatos hace mucho tiempo que no aportar al partido. ”No aportan al sostenimiento del partido. No son del PRO, no se pueden venir a quejar acá que los expulsamos, son ellos lo que se alejaron de los partidos y ahora quieren el papel de cónsul, no se lo vamos a dar. El partido va a poner a gente que haya sido fiel al partido”, finalizó.