Más de 5000 personas fueron asistidas en los trámites de segmentación energética

En comunicación con Lazarte’nPorElMango por Cadena Máxima, la titular de Defensa del Consumidor, habló sobre la atención que brinda el municipio a los vecinos que no cuentan con tecnología para completar el formulario de segmentación.

La Municipalidad de Salta, a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, continúa atendiendo a los vecinos en los diferentes puntos de la ciudad, para poder completar el formulario de adhesión al plan Nacional de Segmentación de Tarifas de luz y gas, que afecta a todos los usuarios del país.

«El trámite de segmentación, género dos circunstancias, las personas que tienen tecnología y pueden realizarlo desde sus dispositivos y las personas que no están relacionadas o bien no tienen acceso a la tecnología», dijo.

Desde el municipio, se busca garantizar la accesibilidad a todos los vecinos que no cuenten con internet o que no sepan o no dispongan de los medios tecnológicos para postularse.

«Asistimos a más de 5000 personas que se acercaron a los diferentes puntos ubicados en la ciudad, la mayoría son personas mayores y con discapacidad, lo cuál refleja una super vulnerabilidad social económica», concluyó.