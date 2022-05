Masacre en Texas: «nos parece normal que la gente que va con cartera, lleve su revolver propio»

El tiroteo en una escuela primaria de Uvaldez, Texas ha reabierto el debate sobre el control de las armas en Estados Unidos. Al menos 19 niños, que tenían una vida por delante, y dos maestras murieron este martes en el colegio Robb Elementary School, luego de que un malviviente irrumpiera abriendo fuego contra los alumnos.

De esta manera, Mauricio Zabalsa, periodista en EE.UU habló de la masacre de Texas e indicó a Agenda/Salta que es normal que la gente residente del país y otros estados porte un arma. «Nos parece normal que la gente que va con cartera, lleve su revolver propio. En Texas se ve normal, en New York olvídate».

«Los padres fundadores pusieron esta enmienda para que los granjeros se armen, como paso con Belgrano, San Martín y Güemes, para luchar por la libertad del país».

Respecto a la supuesta «venganza» que hizo el joven de 18 años producto del Bullying, Zabalsa expresó que no entiende como el vendedor del fusil no se percató o se imaginó que no iba a «matar pájaros».

«Este fin de semana se hace la ‘Convención Anual del Rifle’ y uno de los oradores de este evento es el gobernador de Texas, que dijo que ‘le parecía horrendo lo que pasó en el lugar y que pudo ser peor si no iba la policía’ y el orador principal es Donald Trump», dijo.

Finalmente, el periodista afirmó que familiares de los niños asesinados y las maestras, recibirán el apoyo correspondiente de parte del presidente Joe Biden. Además, dio su opinión y dijo: «soy pesimista de que cambien la constitución, que consagra el derecho de portar armas».