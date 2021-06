Mascotas/ Los anticonceptivos son una arma de doble filo

En contacto con Andrea Lazarte, Carla Lopez – Veterinaria informó sobre el uso de anticonceptivos en nuestras mascotas. Informó que se puede usar en ocasiones pero no siempre, porque es un arma de doble filo. Además recomendó la castración.

Comentó que los anticonceptivos se venden mucho en la veterinaria pero es importante aclarar que a la larga no es sano para su mascota porque trae complicaciones. ”Es simplemente para salir de apuro, ocurre muchas veces cuando la mascota está en celo y se lo coloca. Es importante que sepan que no se recomienda utilizarlo de por vida. Hay personas que le colocan el anticonceptivo cada 6 meses y es como cuidad a tu mascota con veneno. Son dosis altas de hormonas, que suprimen la producción normal del ovario. Lo ideal es colocar ahora, que dura 6 meses y después castrarla”, agregó. En este sentido recomendó que lo más saludable para nuestras mascotas sería la castración. A partir de los 6 meses, que tienen el primer celo, pueden ser castrados.

La profesional explicó que una de las complicaciones más graves que generan los anticonceptivos es el tumor de mama y la piometras. ”Lo menos grabe que le puede pasar a una mascota viejita que no esté castrada es quedarse preñada, porque estas enfermedades son muchísimo más graves. Se pueden morir por esto”, alertó. En este sentido indicó que a veces estás patologías no son visibles e indicó como hacer para notar su presencia, ”si tienen mascotas que no están castradas, tienen que tocar y palpar la glándula mamaria”, indicó.

En este contexto explicó que otro signo importante para darnos cuenta de estas patologías es el ”embarazo psicológico”. Hay mascotas que tienen la glándulas mamarias con leche y tienen comportamiento materno. Ellas padecen de una patología que se llama ”pseudo preñez”, es un trastorno hormonal. Esas mascotas son las principales candidatas a tener tumor de mama y la piometras. ”Si ven ese tipo de comportamientos con más razón tienen que planificar la castración. De psicológico no tiene nada, no es normal. Eso desaparece con la castración”, finalizó.