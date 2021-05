Mauro Sabbadini, presidente del partido felicidad: “Hoy por hoy, el 4 de julio es la fecha de las elecciones, y en principio esa fecha no se modificaría”

El político dialogó en máxima tarde

Para contarnos las novedades de su partido y los detalles sobre las elecciones que se vienen en la provincia, Mauro Sabaddini charló con el equipo de máxima tarde: “Hemos firmado hoy el acta constituyente junto con el partido de la victoria, cultura educación y trabajo, izquierda popular y 3 agrupaciones municipales de distintos departamentos de la provincia”, afirmó Mauro.

También, para especificar cómo quedan las listas de cara a las elecciones, el político dijo: “Las candidaturas quedan abiertas desde mañana, comenzaremos a dialogar, los partidos que integramos cualquier frente en el momento de firmar los acuerdos pretenden todos tener algún tipo de participación. El partido felicidad seguramente tendrá lista de concejales en los 60 municipios, al igual que el resto de los partidos. Habrá una lista de unidad en el departamento capital, esto es una grata noticia porque logramos después de mucho esfuerzo que en capital haya una única lista de convencionales constituyentes. En capital, además de la lista de unidad habría una lista con 1 único candidato en el senado, también una lista de diputados y una de concejales”.

Finalmente, ante las disputas que hubieron por si las elecciones deberían suspenderse o no, Sabaddini concluyó: “Nosotros hemos manifestado nuestro malestar cuando Sáenz convocó a elecciones para el 4 de julio, por 2 razones. Lo primero es que había suspendido las PASO porque, entre otros argumentos, ponía los que tienen que ver con la salud, y en segundo término porque va en contra de esos argumentos y convoca a votar en pleno invierno. Le hemos pedido en reiteradas ocasiones que revisara esa situación, sin embargo, el cronograma permaneció, y a pesar de lo que se viene diciendo, lo cierto es que el COE ha validado una suerte de protocolo para las elecciones. Se está trabajando arduamente por parte de los organismos que tienen que asegurar eso, y no nos queda más que aceptar las condiciones que ponga el COE, porque además creemos que lo harán con mucha responsabilidad. Hoy por hoy el 4 de julio es la fecha de las elecciones provinciales, y en principio esa fecha no se modificaría”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://www.facebook.com/cadenamaxima/videos/492583612187097/