Médicos de Salta convocarán un paro para el 18 de noviembre por falta de respuestas

Un grupo de médicos autoconvocados, se reunieron en el hospital del Milagro a 11:30 hs, a fin de hacer notar la preocupación que tienen de sus sueldos, ya que, hay muchas irregularidades en ellos, de no ser escuchados convocaran un paro para el día 18 de noviembre.

En este contexto, el Dr. Federico Mangione, Gerente del Hospital Materno Infantil expresó que este reclamo viene de hace unos años. “Pasó la pandemia y nos hemos olvidados de los médicos. Se está peleando por el 85% móvil, por el impuesto a las ganancias, por las guardias”, dijo.

Asimismo, Mangione aseguró que los médicos hacen guardias, para ganar un poco más de plata y que del 100% que hacen, se lleva el 50% el impuesto de las ganancias. “Creo que llegó el momento que se reconozca al médico como corresponde. Estamos preocupados porque cada vez menos gente quiere hacer tipos de especialidades”.

Para el gerente, ellos tienen un problema estructural muy grande. “Un médico que se jubila lo hace con el 47%, es vergonzoso. Nadie se quiere jubilar. Tuve médicos de más de 70 años haciendo guardia, acá no vivimos por amor y somos médicos, tenemos familia que mantener”.

Además, Mangione indicó que él, como funcionario tiene que exigir que no le descuiden las guardias, las salas, las emergencias; “eso lo tengo charlado con cada uno. Eso por ley no se puede realizar y jamás haríamos eso, por eso se aprovechan de los médicos. Si los camioneros arreglaron por el 110%, ¿por qué no para los médicos lo mismo?”.