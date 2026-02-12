Después de someterse a una serie de estudios médicos, Lionel Messi conoció el grado de su lesión muscular y Inter Miami difundió el parte oficial: el rosarino padece un desgarro en el isquiotibial izquierdo, sufrido durante el amistoso frente a Barcelona SC en Ecuador. Por el momento, no tiene fecha de regreso a los entrenamientos.

La molestia obligó al club a suspender el amistoso en Puerto Rico ante Independiente del Valle, un encuentro para el que ya se habían agotado las entradas. Messi envió un mensaje a los fanáticos: “Junto con la gente de la organización, el club decidió suspender este partido (…) Agradecerles por el cariño porque sé que estaban todas las entradas vendidas”, expresó el capitán argentino.

El 2026 es un año clave para Messi, quien transita la preparación hacia el que podría ser su último Mundial. En sus últimas declaraciones, el propio jugador remarcó que su estado físico será determinante para llegar en condiciones a la máxima cita.

El parte médico oficial

Inter Miami informó que Messi “no participó en el entrenamiento debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido contra Barcelona SC, que persiste desde entonces”. Las pruebas médicas confirmaron el diagnóstico, y su regreso será progresivo, dependiendo de la evolución clínica y funcional en los próximos días, según comunicó el Departamento de Comunicaciones del club.

Mientras tanto, el equipo estadounidense ajusta su planificación en plena gira internacional y en medio del parate de la MLS, a la espera de la recuperación de su máxima figura.