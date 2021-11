Micro bienestar animal / úlceras corneales y problemas en el ojo del equino

Hoy, en el programa Lazarte’n por el Mango, de Andrea Lazarte, la veterinaria, Lourdes Alonso habló acerca de las úlceras corneales y problemas en el ojo del equino, cuáles son sus mitos y tratamientos.

Existen dos signos importantes para saber si el caballo tiene problemas en el ojo, uno de ellos es que tiene el ojo cerrado y lagrimeo. «Al ver esto, lo ideal es llamar al veterinario, el ojo es un órgano muy delicado, si no lo tratamos a tiempo puede quedar con algunas secuelas», indicó.

De esta manera, explicó que mucha gente que ve a sus equinos con los ojos blancos y cerrados, le tiran azúcar y eso está muy mal, ya que no lo curaría y podría afectar más la zona.

Existen distintos grados de úlceras: las superficiales, que solo llegan a afectar una parte de la cornia y las profundas que dañan todas las capas de la cornia.

Para tratar esta infección, se utiliza colirio, ungüentos y gotas para el ojo que no contengan corticoides, si no antibióticos, todos ellos ayudan al tratamiento del ojo del caballo. «Nunca se debe poner azúcar en el ojo del caballo, no es lo ideal», dijo la veterinaria.

Por último, Alonso señaló que es muy común las úlceras corneales en los equinos, pero que con un buen tratamiento y reposo, se puede cura al 100%.