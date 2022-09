Micro Previsional/ Dra. Aban «El trabajador rural obtiene su jubilación a los 55 por insalubridad»

En comunicación con Andrea Lazarte por Cadena Máxima, Alicia Aban – Abogada Previsional, habló sobre el trabajo insalubre y explicó como conseguir la jubilación.

El trabajo insalubre es aquel que se realiza en lugares donde las condiciones, la modalidad o la naturaleza del trabajo afectan a la salud. Las personas que hayan trabajado en estas condiciones tienen requisitos diferentes para acceder a la jubilación, según la actividad realizada.

Abán, indicó que la tarea más insalubre de todas es la del trabajador rural y contó que la mayoría hoy logran jubilarse por las moratorias vigentes pero trabajan alrededor de 40 años en negro.

«Un trabajador rural tiene todos los derechos de de un trabajador común, este tema es particular debido a qué por ejemplo un trabajador de tabaco los empleados trabajan 4 meses es decir por temporada y el ANSES lo toma como un año», dijo.

De esta forma, la Dra. Alicia Aban, señaló «hay que dejar en claro que no aporta el empleador, aporta el empleado pero los dueños de las fincas no sé asesoran, los empleados deben saber que es necesario que guarden los papeles y recibos para que e ANSES los reconozca como insalubres, y no deben tener miedo», comentó

El estudio Aban, tiene toda la experiencia necesaria, y cuenta con todos los recursos humanos y profesionales para que usted consiga su jubilación por trabajo insalubre, tal como lo aclara la ley previsional, en el menor lapso de tiempo posible, y en la edad que verdaderamente le corresponde teniendo en cuenta su actividad, incluso cuando ésta forme parte de un porcentaje menor del total de sus años de aportes.

Para todos los que deseen información, el Estudio Abán brinda asesoramiento profesional gratuíto, con seguimiento de inicio a final, pueden acercarse a la Calle Jujuy 21 o bien hacer sus consultas al 3874435500 vía telefónica o WhatsApp.