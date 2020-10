Micro Previsional/ Incapacidad, cómo y qué hacer para jubilarme

En comunicación con Andrea Lazarte en el bloque del Estudio Microprevisional, ”Alicia Responde”, Dra. Alicia Aban, explicó de que se trata ”la incapacidad laboral”.

Explicó, ”Para estar en el tema previsional necesitas aportes. En este caso no importa la edad, puede haber gente joven con uno o dos, o menos años de aportes y tener una incapacidad importante”. En este sentido indicó que no existe una respuesta para la gente que solicitó turnos en el Anses y por ende en la comisión médica central, también en la de Salta, en la super intendencia. ”Nosotros teníamos, desde antes de la pandemia turnos asignados para que les tomen el examen. Estos turnos se fueron reprogramando y al día de hoy no se abrió la comisión médica, por lo cual la gente no pudo avanzar con su trámite. Estamos hablando de muchas demoras. Siguen con las puertas cerradas”, detalló.

”Todos los que están en actividad no tienen que perder un día sin asesorarse. Sufrieron un accidente o están con problemas de salud, tienen que preguntar como conseguir el turno en el Anses y para que los deriven a la comisión médica, nosotros vamos a ver los aportes que tienen”, agregó. Indicó que en general necesitan por lo menos dentro de los últimos tres años, un año y medio. ”Es importantísimo asesorarse porque si llegará a pasar un año sin que le tomen la junta médica, el año que viene ya van a estar con problemas. Ahí es cuando nosotros tenemos que actuar como abogados. Hay vías legales”, detalló.

En cuanto a esta incapacidad laboral explicó que es necesario asesorarse. ”Hay gente que está con problemas de salud y no puede moverse, se quedan sin un beneficio para toda la vida. Hay casos que son muy tristes, de gente que trabajó toda la vida y por no llegar a está junta médica en tiempo y forma no pudieron tener su jubilación. En este caso no necesitamos esto, más que estar aportando. Si hay casos de gente que estuvo aportando 15 años por lo menos y dejó de aportar hace 3, también tienen la posibilidad. Es regular con derecho para Anses, así que tienen que consultar si están en esta situación, si están con problemas de salud serios. Porque además de tener este porcentaje que exige el Anses, es de un 66%. Esto implica que no pueden ir solos, a pedir un turno en la comisión médica porque seguramente le van a dar un porcentaje menor. Nosotros tenemos que asesorar a la gente para que la gente no se quede a mitad de camino y no vayan a esa junta médica solos”.

En cuanto a los trabajadores que ”quedaron en medio del camino” en este trámite, por distintas cuestiones indicó que si están sin actividad hace muchos años es difícil. Hay que ver los aportes. Siempre buscándole la vuelta. Hoy el día el que no está trabajando y tiene la posibilidad de inscribirse por AFIP como monotributista. Esto es importante, muchas viudas nos escriben. Muchos varones con problemas de salud, perdieron la vida y al momento de tener la incapacidad, si estuvieron aportando. Entonces, la viuda tiene la vía para pedir la jubilación por la incapacidad, manifestó.

En este sentido indicó que para estos tipos de trámites, tienen la posibilidad de hacer todo en Salta. ”Por eso es tan importante, cuando ellos vienen del interior o tienen problemas de salud no ir solos a comisión médica. Hay que asesorarse antes de ir, podemos ayudarlos. Es importantísimo para que este porcentajes sea optimo. Hay que recordar que todos los médicos que están ahí son médicos que pone el estado para ponerles trabas al trabajador. Entonces ellos no pueden ir solos”, insistió.

Para finalizar, indicó que el viernes 9 de Octubre van a trasmitir mediante Facebook Live, un vivo a partir de las 17:00. Donde pueden preguntar cualquier tipo de dudas sobre este tema.