Micro Previsional/ Jubilación para empleadas domésticas

En comunicación con Lazarte’nPorElMango por cadena Máxima hablamos con la abogada previsional Alicia Aban, sobre la jubilación de las trabajadoras domésticas.

Quienes trabajan en el servicio domestico y llegan a la edad jubilatoria comienzan a preguntarse si se pueden jubilar o no, mucho más aquellas personas a las que le faltan aportes o que no tienen aportes porque siempre han trabajado en negro.

«Es muy complejo el trámite porque los períodos no coinciden, los empleadores no toman conciencia las tienen en negro todo el tiempo», dijo.

La abogada explicó que si no se cuenta con todos los aportes, de igual manera se puede acceder a una moratoria, lo cuál lo ideal es consultar con un profesional para asesorarse.

«Anses pide una verificación dónde aveces los dueños de casa no se encuentran en el hogar o los vecinos de la zona no la conocen, de todas formas no hay que dejar de pelear por sus aportes y derechos», comentó.

Por otro lado, señaló que las personas que tengan todos los años aportados pueden jubilarse a los 60 años y si faltan algunos la mejor opción es consultar con un abogado para que te asesore cual es la mejor manera de ponerse al día y poder jubilarte cuando llegue la edad.

«Hay que buscar un profesional pueden aportar los años que le faltan con los hijos, es muy injusta la experiencia que viven porque pierden tiempo y dinero», indicó.

Por último, Alicia Aban declaró «Anses pone muchas trabas para que puedan obtener sus beneficios aveces el empleador también se equivoca y hace que se demoren estos trámites»

Para todos los que deseen información, el Estudio Abán brinda asesoramiento profesional gratuíto, con seguimiento de inicio a final, pueden acercarse a la Calle Jujuy 21 o bien hacer sus consultas al 3874435500 vía telefónica o WhatsApp.