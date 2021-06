Miguel Caseres: “Creo que los salteños no supimos hacer bien los deberes”

El profesor dialogó en máxima tarde

Para contarnos su opinión sobre el bicentenario de la muerte de Güemes, los posibles homenajes y el nuevo monumento al héroe gaucho, Caseres charló con todo el equipo: “Yo creo que es una pena que este bicentenario, al igual que el de Belgrano, se de en este contexto, ya que en cierta manera dificulta que todos los argentinos les hagamos el justo homenaje que merecen. Creo que es una pena, nos privaron de la posibilidad de poder proyectarlo como se, merece al plano americano. Creo que no supimos hacer bien los deberes los salteños, esto se vio acrecentado por la pandemia”, afirmó.

Por otro lado, con respecto a la colocación de un nuevo monumento al prócer salteño en plaza España, Miguel dijo: “Nosotros como diría mi abuela, ya no ganamos para susto, tenemos en la plazoleta IV siglos a Toledo, tenemos una plaza colón, una Avenida Reyes católicos, en la plaza Güemes esta Hernando de Lerma, y ahora en plaza España lo quieren poner a Güemes. Si yo le pudiera encontrar un sentido, le hubieran puesto de nombre Macacha Güemes por lo menos, pero digamos, es inoportuna y nos presenta 2 cosas, primero que no terminamos de conocer la historia, me parece que frente a la crisis que vive el país, cada monedita debe ser fraccionada al extremo”.

Finalmente, ante la realización o no del desfile en conmemoración a Güemes, el profesor afirmó: “Yo digo que no debe hacerse el desfile, todo lo que sea por Güemes está bien, pero no da el tiempo ni el momento, es un acto casi irracional en pandemia hacerlo, para eso hubiéramos aprovechado y le metíamos a la copa América para adelante”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

