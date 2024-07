Milei firmará el Pacto de Mayo con sus gobernadores aliados y las cámaras empresarias

El presidente Javier Milei firmará esta noche, cuando se cumplan las 00:00 del 9 de julio, el Pacto de Mayo junto a gobernadores aliados y las cámaras empresariales más poderosas del país para avanzar en 10 políticas de Estado a largo plazo “de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global”.

La firma se hará en el marco del Día de la Independencia después de varios intentos fallidos por parte del gobierno. Ahora, con la Ley Bases y el paquete fiscal aprobado, La Libertad Avanza busca de manera mediática consolidar los puntos para la recuperación del país.

Sin embargo, no participarán los gobernadores que responden a Unión por la Patria, salvo el de Catamarca, Raúl Jalil. Tampoco estarán los jueces de la Corte Suprema, ni la CGT, ni las CTA, ni los movimientos sociales, ni sectores de oposición como la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal. En definitiva, un pacto que se firma con pocos sectores y deja afuera a otros tantos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, adelantó la semana pasada que estará presente en Tucumán para este acto “acompañando estos puntos que esperamos que sean una nueva Argentina, que apueste al desarrollo, al sector productivo”.

El santafesino admitió que se sintió escuchado por el presidente: “Le pedimos mucho que pueda tener en cuenta lo que es el sistema y sector productivo para fortalecerlo. Para nosotros Argentina sale adelante si se fortalece, y por supuesto si se fortalece el sistema educativo”.

Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya había confirmado que no iría al acto y criticó que en la actualidad “el mundo vuelve a los nacionalismos para cuidar lo propio” mientras “acá tenemos idea que hoy imperan en entregan nuestros recursos naturales, en no defender nuestra soberanía, no cuidar y proteger nuestro entramado productivo y nuestra industria”.

En esa línea, aseguró que “si en el Pacto de Mayo no aparece fomentar, proteger, cuidar la industria nacional; mejorar las condiciones de los trabajadores, del pueblo, si no dice eso, yo no puedo firmar el pacto”.

Los 10 puntos de esta firma son la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno; la educación inicial primaria y secundaria útil y moderna con alfabetización plena y sin abandono escolar. Además, buscan una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

También se promete la rediscusión de la coparticipación federal y el compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales. Busca una reforma laboral que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respeto a quienes aportaron; y la apertura al comercio internacional “de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global”.