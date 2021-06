Mimessi “Reformar la Constitución y limitar mandatos desde los concejales es algo que vengo proponiendo desde hace tiempo”

En comunicación con Andrea Lazarte, Mario Mimessi – Intendente de Tartagal comentó cuestiones sobre el ámbito político.

”No ha empezado formalmente la campaña. Creemos claramente que la mejor forma de mostrar compromiso con la gente hoy es el día a día con la gestión”, agregó. En este sentido comentó que confía en el Pueblo de San Martín, ”En el caso nuestro, a mi me toca ser candidato convencional, un cargo que dura dos meses. No me impide ser intendente y eso no va a ser que me descuide de mi cargo en Tartagal. Creo que es totalmente necesario que se reforme la Constitución y los mandatos, sumar a esto a que se impida la reelección de los mandatos eternos tanto de los gobernadores, como de los intendentes, concejales, senadores y diputados. Yo reclamaba esto antes de ser intendente, quiero mostrar prudencia y creo que es necesario que se limite”, detalló.

Por otro lado comentó que la vacunación en Tartagal está resultado efectiva, ”hay más de 26 mil dosis colocadas en la cuidad, es un muy buen número para nuestra localidad”, finalizó.