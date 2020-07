Mineros de la Puna se movilizarán para defender la mano de obra local

Mientras sigue el acampe de 3 ex trabajadores de EDVSA, que buscan ser incorporados por una empresa de otro rubro, trabajadores de la Puna se manifestaron en contra de esos reclamos.

“No vamos a permitir que este sujeto Ramiro Frías de la ex EDVSA quiera exigir derechos que no le corresponden.

Aquí somos muchos los Kollas que también necesitamos trabajar en la Minera y no por eso nos encadenamos ni hacemos acampe para exigirlo sino somos respetuosos de los tiempos, nos capacitamos para los tiempos que se vienen en la Minería en nuestra tierra y al igual que todos los salteños, esperamos por ser parte de esta industria.

Con actitudes patoteriles no vamos a lograr nada, se tiene que brindar Seguridad Jurídica para que las inversiones sigan llegando y los diferentes proyectos se hagan realidad, pero así con este tipo de actitudes nadie va querer invertir en Salta”, dijo en un comunicado José Tapia. presidente de FUNICM, Integración Comunitaria Minera.

En ese sentido agregó que “hay que trabajar para que la industria minera en Salta se afiance y nosotros desde la Puna vamos a seguir defendiendo los puestos de trabajo para todos. Pero con las reglas claras”, concluyó el referente.