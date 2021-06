Mitos y verdades de las vacunas contra COVID

En contacto con Andrea Lazarte, Dr. Bernardo Biella – Médico y asesor del COE comentó como sigue el plan de vacunación en la provincia. ”A pesar de que es complicado conseguir turno, se puede acceder”, agregó.

En este sentido explicó que las habilitaron por grupos de edades, se hace de acuerdo al stock de vacunas. ”También se hace por la cantidad de personas que se anotan, muchas veces sacan el pre-turno y no van”, agregó. En cuanto a las vacunas comentó que son sumamente necesarias porque generan defensas. ”El 95% de las personas que reciben las vacunas generan muchas defensas, que les evita ir a terapia intensiva”, indicó.

En este contexto explicó que la segunda ola no está afectando tanto a mayores de 65 años en adelante, más bien son 6 de cada 10 personas en terapia intensiva tienen entre 25 y 50 años. ”Son personas adultas jóvenes, que no fumaban, que hacían deportes y no tenían factores de riesgos. 4 de cada 10 adultos solamente son los adultos mayores porque el resto ya están vacunados. Entonces vemos que la vacuna cumple su rol”, detalló.

En relación a la vacunación contra el COVID-19 despejó algunas dudas, si el paciente realizaron un tratamiento con ivermectina antes de la vacunación, no es necesario seguir con el tratamiento ya que la vacuna, brinda la calidad de defensas necesarias. En cuanto a los pacientes con alergias indicó que no tiene factores alergénicos y no es un problema.

El profesional informó que las distintas diferencias que existen entre las vacunas para el COVID-19, ”algunas cambian el nombre, de acuerdo a donde se hacen. Por razones de una grieta internacional entre Oriente y Occidente con el tema de medicamentos, por ejemplo en Europa solo aceptan la Astrazeneca. La Sputnik a nivel epidemiológico genera un poco más de defensas que Astrazeneca, no la aceptan en algunos países de Europa”. En este sentido indicó que todas las vacunas generan el 90% de inmunidad. Remarcó, ”todas las personas que tuvieron covid y se pusieron la primera dosis, es como si tuvieran las dos vacunas. Generan una capacidad de anticuerpos a un 90%”.

Biella informó que provincia convocó a la vacunación en jóvenes mediante pre-turnos para ver el volumen de vacunas que van a necesitar.