Mónica Raia, viuda de Gabriel Meayar: “La ambulancia tardó 1 hora y media, y la mandaron mal, con oxígeno y no con respirador”

La familia de Gabriel denuncia abandono de persona y buscará justicia

Una familia destrozada y sin consuelo fue lo que quedó luego de la lamentable muerte de Gabriel Meayar. La falta de humanidad por parte de su gerente de trabajo, el abandono de las autoridades sanitarias y la tardanza de la ambulancia, son la muestra de que las cosas se hicieron mal desde un principio. Para contar más detalles, la viuda de Gabriel, Mónica Raia dialogó en máxima tarde.

“Mi marido era personal del banco nación, tenía 51 años y tenía antecedentes de hipertenso. En un momento trabajaron en forma de burbuja hasta que en un momento el gerente decide cortar este sistema y que todo vuelva a la normalidad. Él iba todos los días porque lo consideraban persona esencial en el banco, él estaba en la entrada, todo el mundo lo conoció”, afirmo Mónica.

Además, en cuanto a los primero síntomas que sintió el hombre, la señora dijo: “El comienza el día 13 con dolor de garganta, fiebre y desgano, lo pone en conocimiento al gerente y este le dijo que podía retirarse antes, pero no faltar. El día sábado se pone en contacto con el 911 y le dicen que debía descargarse la App, y según cómo vaya presentando cambios, se iban a poner en contacto”.

Las cosas empeoraban y cada vez las respuestas eran menos: “El sábado y domingo era como que ya no dormía, yo le ponía unos aceites y algo le aliviaba. Ya no quería comer. A la sopa la tomaba rebajada. El domingo no dormimos nada. Y el lunes a las 8 y 30 de la mañana me pidió por favor que llame una ambulancia porque decía que se estaba muriendo. Se empezó a desvanecer, a resbalar por la silla, cayó en mis piernas, y ahí se acostó, mi hijo en ese momento salió corriendo a la policía a pedir auxilio”.

Finalmente, Mónica afirmó que las autoridades no hicieron las cosas bien, y que su muerte no quedará en vano: “Vino la policía, y me dijeron que no podían hacer nada. Nos pidieron un sinfín de datos, la ambulancia tardo 1 hora y media. La mandaron a avenida arenales, y la mandaron mal, con oxígeno y no con respirador. Nosotros intentamos reanimarlo, y ya no había nada mas que hacer, porque ya no estaba con nosotros. Mi abogada está haciendo todos los trámites para iniciar las demandas”.

