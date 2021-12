Moreno indicó que ya no se hará cargo de la extraccion de áridos y delegó responsabilidad en Recursos Hídricos y Aguas del Norte

Hoy, en comunicación telefónica con Andrea Lazarte, el Intendente de Vaqueros y Pte del Foro de Intendentes, Daniel Moreno fue consultado por la denuncia que le hizo un vecino por la extracción indebida de áridos en en Río La Caldera.

Los vecinos indicaron que la extracción se hace sin permisos ni estudios de impacto ambiental correspondientes, y que con esta acción están generando entre otras cosas, la contaminación del acuífero.

«Es un tema que ya está en la justicia, yo personalmente mandé una nota a cada extractor de árido, Aguas del Norte y Recursos Hídricos, porque yo ya no me hago cargo de nada», dijo.

En este sentido, el Intendente aclaró que por ser parte de algo que no le correspondía, tiene una denuncia penal que no le corresponde. «Yo no me hago más cargo, porque yo lo hacía de onda, así como estoy haciendo las obras de agua del norte, donde también estoy siendo criticado», indicó.

Respondiendo a la pregunta de Andrea Lazarte, quien consultó por qué le seden cierta cantidades de hectáreas de los ríos a los Jefes Comunales, el Pte del Foro de Intendentes respondió que ellos necesitan ripios para enripiar las calles. «No explotamos, le hacemos un favor al río», afirmó.

Finalmente, señaló que el se borró de algo que no le corresponde. «El trabajo que venía haciendo hace 10 años no lo voy a hacer más porque tengo una denuncia encima».