Moreno: “No necesitamos mucha campaña, la gente sabe que estamos cuando nos necesitan”

El Intendente de Vaqueros, Daniel Moreno dio un amplio panorama de lo que acontece en la localidad de Vaqueros.

Mañana viernes 16 de julio oficialmente inician las campañas electorales para las próximas elecciones provinciales que se realizarán el 15 de agosto. Hace algunos días empezaron las pintadas, colocación de carteles y pegatinas. Sobre esto el Intendente Daniel Moreno, aclaró que en la localidad tienen una ordenanza que prohíbe colocar pegatinas y aquellos que las coloquen después las deben limpiar. “Tampoco podemos prohibir que se pongan carteles, estamos en democracia. Somos respetuosos y creemos que la democracia tiene más fuerza”, sumó.

Respecto a las campañas electorales señaló que todas son distintas, en especial las de este año debido a la pandemia de covid-19. Remarcó que debido al distanciamiento no se pueden hacer muchas reuniones y explicó que se hará mucho uso de la tecnología. “Hemos trabajado todo el año, no necesitamos hacer mucha campaña y la gente sabe que estamos cuando nos necesitan”, dijo.

Sobre las obras en la localidad, el Intendente planteó que se hicieron más de 9 mil metros de redes de conducción de agua. “Hoy se puede decir que va a sobrar el agua, ya tenemos una planta que viene del Dique Campo Alegre a Vaqueros y va a tener un caudal de agua para casi 25 mil personas”, explicó.

La semana pasada la localidad vaquereña sufrió un hecho de femicidio en la zona de la costanera. Daniel Moreno opinó que esto es un problema cultural que viene desde hace años y no va a parar hasta que se cambie el modo de pensar. “El chico ya iba con la intención porque llevaba el cuchillo en la mano, si no pasaba en la costanera pasaba en otro lado. Él tenía todo calculado, lo siento mucho por los tres chicos que dejó. No los conocía porque vivían en barrio Juan Manuel de Rosas, dicen que es un matrimonio que no venía mal, pero ahí se ve la cabeza del ser humano”, acotó.

Para finalizar añadió que el mayor porcentaje de vacunaciones los tiene el departamento de La Caldera y constantemente se hacen hisopados. Por otra parte señaló que hay un fenómeno de gente que no quiere vacunarse: “Hoy hay un fenómeno de mucha gente que no se quiere vacunar, la vacuna no hace nada solamente crea anticuerpos, los rumores son malvados y perversos pero necesitemos que la gente se vacune”.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/6MmPt_28mh/