Muchos quedarán afuera del subsidio/ Copa “De 1500 peluqueros en Capital solo 500 están formalizados el resto en negro “

En contacto telefónico con Andrea Lazarte, el presidente del Centro de Peluqueros de Salta, Pablo Copa, comentó sobre la difícil situación del sector de trabajadores en peluquerías.

Durante esta pandemia algunos sectores no pudieron trabajar y les generó complicaciones económicas, es por eso que el gobierno provincial otorgará subsidios para peluqueros.“Tuvimos una reunión con el Ministro de Economía y Servicios, Dib Ashur y pedimos ampliar el tema de los meses de gracia. Dijo que si lo haría y que mientras tanto se verá cuánta gente puede ingresar al crédito. Se habla entre 15 y 30 mil pesos para que los trabajadores puedan pagar sus deudas por lo menos”.

Según el presidente del Centro de Peluqueros de Salta, hay una gran parte de peluqueros que trabajan y no están registradas en el área formal. “Se calculan mil quinientos peluqueros en Salta de los cuales 500 tributan y el resto no. No están habilitados, no pagan impuestos y no se controla lo que trabajan. Hay que hacer un planteamiento serio, estamos en una pandemia y es una situación grave. Si no hacemos caso al protocolo va a ser difícil normalizar el trabajo”.

