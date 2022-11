Mujer policía denunció situaciones en la fuerza durante años y nunca recibió justicia

Fanni Echalar, policía perjudicada explicó que tuvo situaciones de acoso y malos tratos. Ella ingresó a la policía de Salta, en el año 1999 y a los seis meses ya recibió una situación de abuso.

«En San Ramón de la Nueva Orán tuve mi mala experiencia de un abuso sexual, ese caso fue muy fuerte en ese momento, me quedé sorprendida de lo que pasó, más adelante me enteré de otras cosas».

Echalar aseguró haber sufrido mucha discriminación. «Tuve persecuciones, arresto, llegaba a mi casa y no quería llevarle los problemas a mis padres».

«Intentaron hacer con otra gente y tomaron conocimiento del trato dentro de la fuerza. La fiscal solicitó la detencion del policía que quiso abusar de mi. Mi vida sigue siendo una tortura, pidiendo que no me hagan eso. En el 2020 tuve la segunda mala experiencia, hice la denuncia, otro personal femenino también hizo la denuncia, yo denuncié porque el jefe me metió la mano bajo la blusa y comenzó a tocarme».

Ella explicó que este jefe estaba muy mal acostumbrado. «Lo llevaron a Salta, desde ahí volvieron las persecuciones, toda mi trayectoria fue una tortura. Ese ministro, el Sr Cornejo, no debería estar donde está».