Nacho Jarsún: “Al gobernador le encantaría mandar médicos y respiradores para todos lados pero no hay recursos”

El diputado provincial, Ignacio Jarsún, en declaraciones a Radiomanía habló de la pandemia es Salta, “es una situación difícil, nadie se esperaba que haya una situación como esta. Queremos estar listos para cuando nos llegue, cuando tenés los recursos tan escasos como Salta. Salta está fundida, al gobernador le encantaría nombrar médicos y mandar respiradores para todos lados, pero no hay respiradores, no hay recursos”.

“Se hizo un trabajo impecable en Salta con los repatriados, es una responsabilidad social. Si alguien se escapó o no cumplió con lo que se le indicó no le podemos poner toda esa responsabilidad en el gobernador. Cuando la gente pregunta si vamos a volver a fase uno, ni el gobernador sabe si se va a volver a fase uno, esto se va evaluando día a día. No hay país que no haya improvisado”. En Jujuy,hicieron un trabajo impecable, y después le salieron tantos casos, hay que cuidar a las personas que están en riesgo” indicó el diputado sobre el trabajo que se realizo desde el gobierno de la provincia ante la emergencia sanitaria.

El martes pasado la cámara de diputados realizó la primera sesión de manera virtual, ya se venían realizando reuniones de comisión, pero el tener 60 diputados en la plataforma, la manera de interactuar y la votación generaban expectativa. “El martes fue una sesión virtual excelente, cada uno en su municipio, sin tener que trasladarse a la capital, tratamos la ley de emergencia turística que es muy importante le dimos media sanción, ahora pasó al senado”.

