Nadie hizo nada/ Feroz ataque de 7 perros a una mujer

En comunicación con Lazarte’nPorElMango por cadena Máxima hablamos con Mónica Vera – Vecina de La Merced, quién fue víctima de un feroz ataque por 7 perros.

Mónica Vera fue atacada por siete perros en La Merced y sufrió graves heridas en distintas partes de su cuerpo. Según su relato un vecino se percató de la situación y logró salvarla. Posteriormente estuvo tres días internada.

La víctima sufre de displasia de cadera, lo cuál complica la circulación de la mujer. Luego de recibir el alta. Al asentar la denuncia la policía le comunicó que no podían hacer nada con los perros que la atacaron.

«En la cabeza tengo 5 heridas, dos suturas en la nuca, una herida grave en la rodilla y mordeduras por todo el cuerpo», detalló Mónica.

Consultada por el feroz ataque, la mujer recordó que caminaba por la calle San Martín cuando un perro salió al ataque y de un momento a otro estaba encerrada entre 7 perros, al instante uno de ellos la mordió, logró desestabilizarla y luego se sumaron seis perros más.

«Los perros ya lograron salir en otra ocasión y me enteré que ya mordieron a otras personas, me urge que se los retenga a esos animales porque el propietario no tiene rejas en su casa», explicó.

Mónica Vera contó que se acercó a la Municipalidad y la recibió el Director de Bromatología, Hugo Correa quien le dijo que «a los perros les falta la última dosis, no presentas síntomas de rabia, quédate tranquila, voy a realizar a los perros un control por 10 días».

«Gracias a Dios no me atacaron cuándo pasé con mis hijos, es horrible saber que fui atacada por 7 perros y saber que no están vacunados», concluyó Mónica.