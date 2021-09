Nallar: “Que haya gente que no se vacunó es más preocupante que las variantes de covid-19”

El gerente del Hospital Arturo Oñativia, Marcelo Nallar, llamó a la población a colocarse la vacuna contra el covid-19.

El doctor Marcelo Nallar dijo que la Variante Delta está circulando por todo el mundo y la mejor manera de protegerse es la vacunación. “Que haya gente que no se vacunó es más preocupante que las variantes”, planteó.

El doctor remarcó que el principal objetivo de la vacunación es que el 100% de la población esté inmunizada. Además dijo que lo ideal sería proteger a los grupos de riesgo y recomendó especial cuidado a aquellos con enfermedades crónicas.

Respecto a la aplicación de la segunda dosis aclaró que no garantiza la inmunidad total, pero el destino no será en una cama de terapia intensiva. “Tenemos que aprender a vivir de un modo diferente. No hay que mirar el mundo con una mirilla infectológica”, planteó.

Para finalizar invitó a los salteños a vacunarse al Hospital Arturo Oñativia: “El vacunatorio está abierto desde las 14 y están todas las vacunas”, dijo.

Escucha la nota entera en el siguiente link: