Nanni: «Alberto trate de manejarse con la agenda del país, el estuvo más preocupado en caerle bien a Cristina, que preocuparse realmente por el tema de los argentinos»

Por primera vez en mucho tiempo, el radicalismo tiene chances de colocar un candidato a presidente. El radicalismo tuvo, su foto de unidad entre dos potenciales candidatos presenciales: Facundo Manes y Gerardo Morales que se reunieron en Jujuy. La UCR todavía no definió quién será el elegido ni se estableció un acuerdo para las elecciones 2023, pero la relación entre ambos se muestra como buena.

En ese contexto, el Diputado nacional, Miguel Nanni afirmó que Facundo Manes es «una persona que trasciende nuestra bandera partidaria. La semana pasada nos visitó Facundo Manes un tipo muy interesante porque los radicales solemos tener candidatos muy de paladar rojo», dijo.

Asimismo, indicó que aquellos que no tienen filiación política o ideológica lo ven muy bien. «Ojalá sea el hombre que rompa la grieta en Argentina, me parece que es uno de esos actores que pueden romper la grieta en Argentina porque ante tanta desazón que vemos a nivel nacional y que la gente se pone de un lado y de otro, la pregunta es ¿quién puede unir al país? Además de ¿quién puede ganar las elecciones? Y Facundo Manes es eso, yo recorrí con él un centro tecnológico en Vaqueros, me di cuenta El filing que tiene con la gente».

Por otra parte, Nanni se refirió al gobierno y señaló que: «si hay una persona que no le gusta este gobierno es a mí, yo no encuentro casi ninguna virtud en este gobierno.

Aveces nos da la sensación de que este gobierno no está a la altura de circunstancias y de ningún área».

Siguiendo con el tema añadió que: «acá lo ridículo es que el sector privado, los productores se anticiparon al gobierno y le dijeron: ‘che gobierno, nos va a faltar esto’ y bueno, pasa lo que está pasando hoy, esta es la crisis».

Finalmente, el Diputado manifestó que antes les preocupaba desde la oposición es que: «Alberto trate de manejarse con la agenda del país, el estuvo más preocupado en caerle bien a Cristina, que preocuparse realmente por el tema de los argentinos, no se da cuenta que la gobernabilidad la podría haber ganado en las calles y no lo hizo», indicó.