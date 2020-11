NANNI: EL GOBIERNO NACIONAL HA BORRADO TODAS LAS AYUDAS POR PANDEMIA

En contacto con Andrea Lazarte, Miguel Nanni, Diputado Nacional comentó sobre el presupuesto del 2021 que cuenta con media sanción de diputados y va a pasar al senado.

Explicó, ”también se va a aprobar. El presupuesto es la hoja de ruta que propone el presidente, hace un año nos dejó sin hoja de ruta y no quiso tener presupuesto, no se si porque no tenía control. Ahora el senado seguramente lo aprueba”.

En este sentido explicó que van a implementar nuevos impuestos, ”en tecnología por ejemplo. La verdad que es lamentable que se apruebe en este momento, que los países compiten por la tecnología. Los argentinos vamos a acceder a tecnología de muy baja calidad. Solo pocos que pueden irse al exterior a comprarse computadoras, celulares, insumos para informática y demás, van a poder acceder a buena tecnología. Los que se quedan adentro no. Este gobierno los perjudica, lamentablemente”.

”Uno siente que la Argentina se ha descolgado del mundo”, agregó. En cuanto a la situación del país económica el año que viene indicó que cree que se va a encontrar de igual manera, ”El presidente tiene que cambiar de actitud, el gobierno es quien está haciendo mal”, detalló.

Por otro lado comentó sobre el la discontinuidad del IFE en Salta, ”El Argentino gasta mucho más de lo que puede y para tratar de equilibrar las cuestas el año que viene se han borrado todas las ayudas por la pandemia. No tan solo a los trabajadores, también a las empresas y comercios. Es una quita muy peligrosa porque no sabemos si el año que viene va a haber coronavirus. La vacuna parece que está en la puerta de la esquina. En la polémica del que si y que no. Otro grave problema es que hubo tres pagos en lo largo de 8 meses. La burocracia hizo que esto pierda agilidad en el trámite. Estas cosas el gobierno las debe corregir”, finalizó.