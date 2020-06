Nanni: pago a los trabajadores del Belgrano cargas, blindar las fronteras, hoja de ruta para la Hoja de Coca

En comunicación con Andrea Lazarte, el Diputado nacional, Miguel Nanni explicó sobre el caso de los trabajadores ferroviarios de Belgrano Cargas.

Nanni sostuvo que estos obreros llevan 30 días trabajando sin cobrar el sueldo correspondiente. Además el diputado aclaró que la obra del “Belgrano” es una de las más importante de la provincia ya que genera obra de mano para las personas

“Los siete Diputados Nacionales por Salta gestionamos en conjunto para que se pague el sueldo a los trabajadores, no les pagan y no es porque la empresa no quiera pagarles, sino que es porque no puede. Esperamos la resolución de la conciliación obligatoria. Para Salta significa mano de obra, hay que tomarlo por ahí. Intervenimos en Gobierno y Acción Social, esperamos respuestas”.

Por otra parte, Miguel habló sobre la expropiación de la fábrica Vicentin por parte del Gobierno nacional. El diputado sostiene que es un gran error del Presidente y tras las posibles manifestaciones, Fernández debería retroceder la acción de expropiar el establecimiento.

“Es un atropello jurídico enorme, llama la atención en la improvisación del Presidente. Ya hay un procedimiento de anti crisis activo, un juez ya está cuidando los patrimonios de los trabajadores. Acá no hay necesidad de expropiar”.

Finalizando la nota, el diputado explicó sobre la Comisión creada en el Senado por la regulación de la comercialización de la hoja de coca. “Me parece que esta Comisión puede ser, por condición geográfica, la que le elabore una hoja de ruta al gobierno nacional, podemos hacer mucho”.

