Natalia Camacho: “Necesitamos que alguien se haga cargo”

Hoy en Máxima tarde dialogamos con Natalia Camacho periodista de Salvador Maza. “Por el momento esta clamado, pero eso no quiere decir que haya olvidado todo lo que paso en estos últimos días”, dijo.

Recordó que el día sábado funcionarios provinciales visitaron la localidad. “Se llevaron documentación que los reclamantes ya tenían como formalidad de todas las gestiones realizadas ante la municipalidad”, manifestó.

En este sentido agrego que estos se comprometieron a presentar los documentos antes el Gobernador y regresar a la localidad el día miércoles. Agrego que aparentemente el día miércoles visitarían la localidad los representantes de cada área. “Regresaran con funcionarios que sepan sobre la problemática y esperamos que den una repuesta a todas las problemáticas”, explico.

Por otro lado, señalo que el día de hoy el Gobernador anuncio y luego hizo la entrega de 10 ambulancias. Manifestó que esto no sería un mejoramiento. “No es una ambulancia más, es un remplazo más porque llega una nueva y se llevan la última que entregaron”, dijo. Agrego que las ambulancias serian sumamente necesarias debido a la creciente población.

En cuanto al fin de semana y los temporales que vivieron comento que se cortó el servicio de electricidad durante un largo lapso. Si bien no hubo personas heridas comento que los daños materiales fueron varios. “Se calló un árbol, las chapas se volaron, fue tremendo el ventarrón aquí”, señalo. Manifestó que no obtuvieron ninguna respuesta ante el pedido de auxilia. “De Defensa civil no vi nada, la falta de responsabilidad es muy visible. Que alguien se haga cargo”, arremetió.

Por ultimo informo que la apertura fronteriza no se realizara todavía. Comento que, si bien corrió un transcendido, el ministerio del gobierno nacional de Bolivia se encargó de certificar que esto no está acordado. “Es imposible todavía que haya un acuerdo entre ambas naciones”, dijo. Agregó que todo quedo en solamente un comentario dado que no recibió notificación alguna. “Ni aduana tiene información, todo queda en un comentario”, cerro.

