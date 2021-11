Nerón: «En el próximo debate voy a llevar traductores porque tengo muchas cosas que preguntar»

Durante la última sesión de la convención constituyente mientras se debatía la reforma parcial de la constitución, el intendente de Santa Victoria Este, Rojelio Nerón vivió un acto de discriminación. El presidente de la comisión de régimen municipal, Marcelo Moisés le sugirió que para conocer todo lo que se estaba hablando podía hacerlo mediante la plataforma YouTube.

Respecto a los dichos de su par Moisés, Rojelio Nerón advirtió que para el próximo encuentro llevará dos traductores porque tiene muchas preguntas que hacer y no puede quedarse callado cuando se trata del bien estar de su gente. «Adelanté al presidente como encaminamos para que me pueda expresar mejor, dije que yo voy a traer dos traductores».

Por otra parte dijo que no es fácil ser convencional y que a pesar de las bandera políticas cada uno lucha por mejoras para sus pueblos. «Yo como convencional en mis presentaciones y todo lo que se pueda debatir no hablo con diplomacias, hablo todo lo que puede preocupar», planteó. También contó que es muy difícil manejar su municipio ya que es uno de los más pobres de la provincia. Su planta de empleado consta de 136 personas y para llevar bien su municipio necesita más de 300 personas. Además la coparticipación que recibe no alcanza para pagar los sueldos y mucho menos para enviar trabajadores a Misión La Paz o el Paraje La Puntana.

Además Santa Victoria Este es una de las localidades con el sistema de salud más frágil, el intendente planteó que de este y otros temas se tendrá que hacer cargo el gobierno de turno. Por otra parte llamó la atención que hacen falta camiones para llevar agua a las comunidades alejadas, pero no puede hacerlo porque los caminos está rotos y no permiten el paso.

