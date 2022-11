Niña wichí fue violada y apaleada en Salta

Un hecho brutal y triste ocurrió en Santa Victoria Este, una niña de 12 años fue brutalmente violada y apaleada. El espantoso hallazgo se confirmó en la madrugada del jueves pasado, en la comunidad de Bajo Grande, a metros de la escuela de la zona.

Fue su madre quien la halló, luego de que no tuviera novedades sobre ella durante la noche.

El pasado día jueves, a las 6 de la mañana, les avisaron a los papas de la menor de 12 años que estaba tirada a 60 kilómetros de la escuela de esta comunidad. No solamente estaba tirada, sino ensangrentada y con signos de abuso.

Según comentó el periodista de Tartagal, Luis Mena, con el avance de las horas, se conoció que hay un solo detenido quien sería un primo de 14 años, la menor tenía 13 heridas cortantes en la cabeza, se la encontró empapada de sangre.

“El avión sanitario la traslada al centro de salud más cercano, se la deriva urgente al hospital Juan D. Perón, donde hasta ahora está internada”, dijo.

Según Mena, el involucrado sería un familiar, que estuvo detenido por algunas horas, porque es inimputable y el fiscal hizo el reconocimiento de la persona y fue restituido a la familia.

“La nena es la mayor de 4 hermanos, el más chico tiene complicaciones de salud. Los padres se vinieron para aquí, están durmiendo en el piso, no tienen para comer. No hay una asistencia adecuada para el caso, ni psicológica ni con un lugar donde puedan estar. Nos da la sensación que si la joven no moría, no era noticia, no le importaba a nadie”, aseguró.