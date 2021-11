No dejaron pasar a izar la bandera a una nena por no poder costear el uniforme

Mediante un posteo en las redes sociales de su abuelo, se volvió viral el triste momento que le tocó vivir a una niña salteña.

El martes Constanza debía pasar a izar la bandera en el establecimiento en el que cursa sus años de primaria. Cuando llegó el momento de subir al mástil la docente no se le permitió, la razón fue que la niña no tenía zapatos ni medias azules.

La madre al enterarse habló con la maestra y explicó que por la fecha no aun no había cobrado y esa era la razón de que Constanza no cuente con el uniforme completo. «Mi hija le pregunto cuando lo iba hacer y le dijo que era dificil porque ya había pasado el mes de los 2do grados y después iba a aser dificil», contó Gustavo Ruiz, el abuelo de Constanza.

Ruiz al enterarse de lo sucedido compartió un posteo en la red social Facebook y obtuvo una gran cantidad de respuestas por parte de la gente. Sin embargo aclaró que no dio nombres del establecimiento ni de la docente porque no lo hizo movilizado por la bronca. «La docente en su razonamiento quizá arcaico para esta época habrá dicho que un acto sublime necesita una vestimenta», opinó.

Por otra parte dijo que recibió la llamada del director de la institución quien le aseguró que este viernes Constanza podrá pasar izar la bandera y lo más importante es que lo hará con la ropa que pueda.

Para finalizar Gustavo Ruiz planteó que las escuelas deben ser abiertas de oportunidades y no de prohibiciones. «La escuela debe invitar a las familias a que los niños sean educados en la escuela pública. No quiero mis nietos ni otros niños pasen esto en el país», finalizó.

Escucha la nota entera en el siguiente link: