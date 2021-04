No hubo Plagio/ Para Villamayor ironizar y reírse de un proyecto como lo hicieron Zapata y Mónica Juarez sin aportar nada, es una falta de respeto más si se trata de un proyecto que aporta a la lucha contra la trata de personas

En contacto con Andrea Lazarte, Socorro Villamayor – Diputada Provincial comentó sobre el proyecto que presentó en el día de ayer para prevenir la trata de personas en la provincia.

Villamayor explicó el contenido del proyecto, ”Hoy existe una ley nacional 27046. Lo que hace es invitar a las provincias a dictar leyes en el mismo sentido”. Indicó que la normativa plantea la necesidad de concientizar al a ciudadanía para prevenir la trata de personas. ”Es un negocio nefasto que se maneja a nivel mundial. Lo que buscamos con lay es la concientización de esto y fundamentalmente es informar a la comunidad mediante cartelería y el ente de un número telefónico: 145”, detalló. En este sentido indicó que este número fue creado por el plan nacional de personas en estado de trata. Esté número a través del PROTEC tiene comprobado eficiente resultados al punto que, 45 denuncias fueron llevadas al juzgado federal en la provincia de Salta.

En relación a la presentación del proyecto indicó que, ”han hablando muchos diputados en un convencido apoyo pero surgieron dos voces, no en tono irónico para plantear que se trataba de un plagio y una segunda voz para reírse en la cámara sin aportar absolutamente nada en una problemática tan importante”

En este sentido comentó sobre la reacción de los dos diputados que respondieron de manera irónica ”Uno no puede reírse del trabajo del otro. Se puede aportar o corregir o se produce un proyecto mejor. Reírse no está bueno. Lo importante de esto es decir que hay una normativa nacional, que establece estos lineamientos. Esa normativa puede o no ser imitada por las provincias. Lógicamente que una la normativa que invita a colocar cartelería si se replica en las provincias, invitamos a los municipios. No significa en absoluto un plagio. Significa tener conciencia de que hay leyes que se dictan a nivel federal”, comentó.

”Se está hablando de las tratas de personas que es un tema extremadamente delicado y cae en el foro federal. Ironizar y reírse a través de una falacia o se trate de un plagio, me parece una falta de respeto a la sociedad” dijo la legisladora.