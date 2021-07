Novedoso/ Un menú innovador, resiliente y muy patrio

En comunicación con Andrea Lazarte, Mario Bignon – Emprendedor y fotógrafo comentó sobre la propuesta innovadora de menú que tiene preparada para festejar el 9 de Julio.

Detalló sobre esta novedad de presentar el pan de locro: locro en un pan de campo de masa madre. ”Básicamente el pan remplaza el plato. El pan sería como un plato hondo, en forma de presentación”, agregó.

En cuanto a la propuesta completa indicó que el menú completo cuenta con: Empanadas de entradas, el pan de locro y budín de pan de masa madre. Y de bebida: Un vino o limonada con jengibre y menta.

Indicó que van a trabajar al mediodía y a la noche. ”Tuvimos que extender porque al mediodía estamos llenos, mucha gente me preguntó por la cena. Estamos desde las 11:00 am al mediodía y a la noche desde las 20:30 pm hasta las 00:00 am por protocolo”, detalló.

Para finalizar comentó que pueden hacer su reserva para este 9 de Julio, en las redes sociales: LEBIG.BAKERY o en Ameguino 653.