Nutrición/ Planificar la alimentación y comprar de forma consciente ayuda a economizar los recursos

En contacto con Andrea Lazarte, Lic. Fabiana Lobo, Nutricionista nos dio una guía para una alimentación saludable. ”No es recomendable recurrir a los alimentos demasiados procesados industrialmente porque son bajos en calidad nutritiva y muy altos en sodios por los conservantes”, agregó.

Lobo, indicó una serie de recomendaciones para está guía. ”Hay que tratar de incorporar frutas y verduras de estación porque aportan vitaminas A y C y antioxidantes. También tratar de no comprar solo alimentos no perecederos como fideos y arroz. La idea es incorporar otros tipos de alimentos como garbanzos y porotos, que son económicos porque se producen aquí en Salta”, detalló.

En este sentido insistió que hay que realizar compras conscientes y optimizar los recursos económicos que hay en la familia para poder llevar una alimentación saludable. En cuanto a la organización indicó que es clave porque ahorramos tiempo y recursos. ”Si vos te organizas bien podes salir a realizar las compras 1 vez cada 15 días”, agregó.

En cuanto a la carne en las comidas comentó que no es necesario comer carnes todas las semanas. ”Podemos consumirla una vez o dos veces a la semana. Se puede remplazarla por el huevo que es mucho más económico porque es un alimento de alta calidad nutricional, se puede consumir una unidad por día y los niños menores de 2 años media unidad”, indicó.

Con respecto al orden de las comidas explicó, ”se recomienda que en los adultos la sopa sea un plato de entrada por la sensación de saciedad, nos controla el hambre y nos ayuda a controlar la ansiedad”. En cuanto a las frutas indicó que las frutas después del almuerzo es según el gusto. ”Se puede comer como colación, como plato de entrada o tomar en un licuado. El orden no altera el resultado”, detalló.

Indicó que es fundamental en esta época es hidratarse y mantenerse activo. ”La única forma de hidratarnos es consumir agua segura. No me hidrato con gaseosa, con jugos artificiales ni concentrados. Se pueden consumir pero no para hidratarse. Si no me gusta el agua sola, puedo exprimir una naranja, un limón, o un pomelo, busco recetas de aguas caseras”, finalizó.