Obeid: «si yo no dono sangre o no hago el trabajo comunitario, no se le libera el vehículo»

En un municipio salteño se iban a poder pagar las multas y las faltas mediante la donación de sangre, pero aparentemente se suspendió. Farid Obeid, juez tribunal explicó se tergiversó la noticia, se planteó mal.

Lo que se propuso desde el tribunal, es que, para infracciones leves, existía la posibilidad de eximir al infractor; siempre y cuando lo subsane con trabajo comunitario, como ya se venía haciendo.

“Existe la posibilidad que un infractor pinte una escuela, por ejemplo. Una senda peatonal, carteles de seguridad vial, etc. y se sumaba a esta lista de potenciales trabajos comunitarios, la idea de poder donar sangre”, dijo Obeid.

Asimismo, explicó que hace casi dos meses que vienen con esta medida, mucha gente elegía entre las actividades que iba a llevar adelante y de ante mano elegía solucionar su situación administrativa en cuanto a la falta cuando se hacen presentes en el tribunal.

“Se cuestionó la medida en cuanto a la medida que, si yo no dono sangre o no hago el trabajo comunitario, no se le libera el vehículo, situación que de hecho no es así. A nadie se le puede retener un vehículo por falta de pago, menos de infracción”, afirmó.