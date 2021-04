Ojo!!!/ Test rápidos podrían dar un falso negativo

En contacto con Andrea Lazarte, Susana Carrasco – Tesorera de la Cámara de propietarios de Farmacias comentó sobre test rápidos de coronavirus.

”Los test rápidos están en el mercado desde el año pasado. La noticia se difundió uno nuevo porque se aprobó uno nuevo de origen Chino. El tema es que el costo hace que no sea accesible”. En este sentido indicó que valen de $2500 y $3000 cada test y lo adquieren mayormente empresas que hacen testeos permanente del personal porque no es una venta común en las farmacias.

En cuanto a los test rápidos comentó que es factible conseguirlos pero Carrasco no cree que las farmacias tengan en este momento stock. ”Las empresas compraron mucha cantidad para testear a su personal. Sobre todo conozco de cerca la situación de las empresas mineras que compraron casi 300 unidades” detalló. En este sentido explicó que los test rápidos vienen en cajas de 25 unidades. Tiene que haber un profesional que explique el uso porque podría dar un falso negativo.

En cuanto a las vacunas de la gripe indicó, ”están llegando las vacunas que llegan en forma particular. Hay muchas consultas por las vacunas de PAMI. De esas no tenemos información ni como va a ser el calendario, ni la cantidad que nos mandan. Hasta el momento no tenemos fechas y calculamos que a fines de Abril van a llegar las vacunas anti gripales para los afiliados de PAMI y las particulares están llegando por parte”.