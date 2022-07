Olmedo: «cuando venga alguien del extranjero a la Argentina y no tenga para pagar la consulta, que sí se lo atienda, pero que se le cobre al estado»

Luego de la desatención y muerte de un salteño en Bolivia, «por tener pesos argentinos», el dirigente político, Alfredo Olmedo se refirió al caso e indicó a Agenda/Salta que: «cuando venga alguien del extranjero a la Argentina y no tenga para pagar la consulta, que sí se lo atienda, pero que se le cobre al estado».

Para Olmedo, lo mismo tendría que ser en otro país, pero claramente hay que atenderlo; no abandonarlo. «Este es un tema que viene de hace años, hasta hacen tours sanitarios, que denuncie en su momento», dijo.

Asimimo, indicó que le gente del extranjero, no solo se vienen a atender, sino también vienen a estudiar de forma gratuita y además solo es para ellos, no para nosotros. «Que con nuestros impuestos le damos educación a otras personas del mundo. No digo que no le demos, pero tendrían que pagar».

En ese contexto, el dirigente político, aclaró que nuestro país está totalmente al revés. «Le damos derechos a todos; pero no hay derecho que sea gratis y si lo vamos a pagar entre todos a costa del hambre del pueblo. Por lo que veo cada vez falta más, ¿por qué tenemos que regalar las cosas? Hay que ser justos».

Finalmente, afirmó que otros paises estan menor porque tienen otro tipo de políticas, menos carga impositiva y no tienen retenciones al campo. «Entonces ellos crecen y nosotros nos hundimos. Hay que sacar el país adelante, baste de fiesta, de circo!, basta de que el estado todo lo puede, no; no lo puede. Lo está fundiendo al país».