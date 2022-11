Olmedo: «tenemos una argentina completa que trabaja, que produce y que se levanta todos los días a las 6 de la mañana»

Ex Diputado Nacional, Alfredo Olmedo, explicó que mundial es muy importante, pero la crisis que estamos atravesando es muy grave. «Si hay que pagarle a la gente para que vaya a hablar bien de unoy y con la plata de otro , de entrada; está mal».

Asimismo, detalló que los movimientos sociales que no trababajan, cobran del estado y además le roban al pueblo; es un delincuente. «Ayer la escuche a la Vicepresidente y en ningún momento planteo que era inocente de todo lo que se la culpa. Hace todo un esquema como que todos los demás son parte del sistema de corrupción. La corrupción existe en la Argentina yes tan seria y tan grave que el país está como está».

Olmedo índices que espera que la justicia actue como corresponda y si tiene que sentenciar como debe y no dudar para que haya un fallo ejemplar. «El país no es Bs. As., nosotros muchas veces nos guiamos de lo que sale en la televisión. El verdadero país es el nuestro, donde empieza Tartagal, emergencia hidríca, inseguridad, emergencia de todo; ese es el verdadero país. No es allá».

Además, aseguró que tenemos una argentina completa que trabaja, «que produce y que se levanta todos los días a las 6 de la mañana , viendo como va a salir adelante , no como va a cortar la calle».