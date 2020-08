Omar Toledo: “Amor y Omar se escriben con las mismas letras por eso soy mucho amor

Hombre de la casa y del folclore, conocido popularmente por los que hacen y los que aman la música de está tierra, porque es quién hasta el día de hoy mantiene intacta sus raíces y difunde nuestra música. Hoy en “Momento único, autentico e irrepetible” el conductor de “El especial folclórico”, Omar Toledo.

Omar se fue a su niñez, al norte de Salta donde cuenta que pasos sus primeros años. “De chico me decían turquito, mi papá era gendarme así que vivíamos siempre de viaje,nací en Tartagal. Cuando entre a la primaria hasta 3 grado hice en Aguaray, después Tartagal y la secundaria en el colegio Nacional”.

Recordó a sus padres y los años de matrimonio que vivieron con un amor que a pesar de los años se mantuvo intacto. “Mi viejo fue un ejemplo,mostraba el amor de otra manera, el tuvo mucho tiempo en gendarmería, de grande dedicó el tiempo a nosotros, tratábamos de aprovecharlo al máximo. Un sábado a las 11 de la mañana nos decía háganse cargo por que yo me voy con la mamá, y el andaba de la mano de su mujer y se sentaban los dos. Ese amor que tenía él era tremendo, me quedó lo solidario, que te importe el amor al prójimo. Me ha pasado que vino gente con mala intención a decirme -Y tu papa que es?, y yo les decía. -Y vos que idolatras? -un general. Y bueno ahí está somos perucas”.

Contó una anécdota de cuando lo conoció a José Luis Salinas con quién mantiene una gran amistad “Yo siempre digo que él me descubrió , yo entraba a los bailes populares, nunca pude entender como mueve tanta masa popular,hasta que una vez el me dijo:- ¿No nos conocemos? -no, le dije,él me dijo:- si vos sos el del folclore. Y me cantó jujeño soy y me dijo estoy preparando un disco de folclore de ese día fue una amistad tremenda”.

